Уряд пустять під ніж: які міністерства скоротять?
Уряд пустять під ніж: які міністерства скоротять?
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
​​Вирішальний двобій збірних України й Ісландії за путівку на Євро-2024
​​Вирішальний двобій збірних України й Ісландії за путівку на Євро-2024
Стратегічні бомбардування. Рутина
Стратегічні бомбардування. Рутина
У Харкові запустили метро
У Харкові запустили метро
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Президент Литви звинуватив двох лідерів ЄС у небажанні поразки РФ
Президент Литви звинуватив двох лідерів ЄС у небажанні поразки РФ
ГоловнаКультура

Творячи міф: «Алла Горська. Боривітер» в Українському Домі

В Українському Домі річна виставкова програма стартувала з масштабного проєкту «Алла Горська. Боривітер». Ця перша ретроспектива художниці залучила твори, які ілюструють розповіді про багатогранну особистість Горської як активістки, політичної діячки, шістдесятниці й мисткині та служать опорою для них. Тому поруч експонують роботи Ганни Собачко-Шостак, Катерини Білокур, Даші Подольцевої, вірші Василя Симоненка тощо. Виставка не лише утверджує значення шістдесятників для української культури й державності, але й порушує питання про цінність спадщини митців, що працювали в радянській Україні. За результатами виставки видавництво «Родовід» планує надрукувати мистецьку монографію, на яку вже відкрили передплату. Є сподівання, що ця монографія стане якщо не ґрунтовним дослідженням спадщини Горської, то принаймні першим кроком до нього.

Відвідувачі виставки «Алла Горська. Боривітер»
Фото: Ілля Левченко
Відвідувачі виставки «Алла Горська. Боривітер»

Відвідини виставки «Алла Горська. Боривітер» нагадують паломництво: декілька сотень слухають кураторську екскурсію, ще сотня чи більше оглядають виставку самостійно. Зали Українського Дому заповнені людьми різних віку, статі, професій – усі вони хочуть познайомитися з «життям і творчістю» Горської. Біля світлини з людного поховання Горської також збираються. Зрештою, є щось спільне у згадуванні, памʼятанні й проводжанні в останню путь.

Звісно, цей прояв інтересу українців до своєї історії, мистецтва й пошуку ідентичності підсилює ще й те, що більшість музеїв убезпечили свої колекції, тож нагода побачити мистецтво в музейному просторі випадає не завжди. Проте є багато інших сентиментальних моментів, які перетворили цю виставку на популярну, по-справжньому народну. І крім потужної інформаційної кампанії («перша ретроспектива», «найповніше зібрання», «понад 100 творів з 10 музеїв, архівів та приватних колекцій») і самовідданої праці всіх залучених, цьому сприяє драматична сценографія. Вона обрамлена тонкими підмінами й апелюваннями до «гена українця», радянських репресій і, на противагу їм, стійкості й мистецькому спротиву української художниці в радянський час (сьогодні його все частіше паралелізують чи ототожнюють з російським назагал). Важливою є й світоглядна трансформація, «навернення» самої Горської: родом з Ялти, вона провела декілька років дитинства у блокадному Ленінграді; не народилася українкою, а обрала українство. Так само і українську мову вивчила вже у свідомому віці.

Виставка «Алла Горська. Боривітер»
Фото: facebook/Наталія Марків
Виставка «Алла Горська. Боривітер»

Такі «сентиментальності», утім, не применшують і не підважують справді значущу функцію, що її, імовірно, й закладала кураторська група — познайомити загал з постаттю Горської та її мистецтвом. Тут усе сприяє цьому знайомству: таймлайн життя художниці; проста навігація в експозиційному просторі (співвідноситься з таймлайном); велика кількість кураторських текстів, які дають змогу підключитися глядачу з будь-яким рівнем знань.

Згадане паломництво закладене в просторі Українського Дому: прагнення поставити його на службу «українському» пручається об його розташування (центр центру — київський Хрещатик) і логіку огляду експозиції — колами довкола домінантної (уже відсутньої) фігури Леніна. Центральний простір експозиції — простір відсутності цієї фігури — чи не найважчий виклик для будь-якої кураторської візії. І симптоматично те, що на противагу обважнілій, масивній і «грубій» відсутній скульптурі кураторки обирають роботу Даші Подольцевої «Боривітер». Таке рішення відразу прояснює і назву виставкового проєкту, і загальний пафос довкола нього. Боривітер — сокіл, що «отримав за звичку час від часу зависати на одному місці в повітрі, вистежуючи здобич, тримаючись проти вітру і ніби переборюючи його». Боротьба з вітром, рух проти течії, себто чогось офіційного, нормативного — лейтмотив виставки, у центрі якої життя й активна боротьба Алли Горської проти системи.

Виставка «Алла Горська. Боривітер»
Фото: facebook/Наталія Марків
Виставка «Алла Горська. Боривітер»

Які тематичні частини й акценти виставки? Перша — мозаїки. У ній експонують ескізи мозаїк. Частину з них знищили російські війська, як-от «Боривітер» і «Дерево життя» в Маріуполі. Із цього, до речі, розпочинається огляд: ескізи до цих мозаїк, фотографії в місті до та після їх знищення. Місце монументальності поступається згадці про неї. Місце самої мозаїки — як і фігури Леніна, важкої, монументальної, ідеологічно підігрітої — легкій і леткій роботі Подольцевої: боривітер на шматках тканини, що тріпотить від порухів повітря. У залі з ескізами — згадки-цитати Горської про неможливість офіційно (на рівні імені) брати участь у роботі над мозаїками через виключення зі Спілки художників, а також кураторські натяки та згадки про джерела натхнення Горської — народні й національні мотиви, водночас підкріплені духом «українського авангарду».

Виставка «Алла Горська. Боривітер»
Фото: facebook/Наталія Марків
Виставка «Алла Горська. Боривітер»
Виставка «Алла Горська. Боривітер»
Фото: Ілля Левченко
Виставка «Алла Горська. Боривітер»

Другий блок виставки — ілюстрації Горської до театральних постановок 1960-х років, зокрема для вистав «Матінка Кураж та її діти» за пʼєсою Бертольда Брехта, «Ніж у сонці» за поемою Івана Драча, «Патетична соната» й «Отак загинув Гуска» за пʼєсами Миколи Куліша, «Правда і кривда» за романом Михайла Стельмаха. Важливий акцент — жодна з цих постановок не була втілена: сценографічні ідеї художниці лишилися нереалізованими, частину спектаклів заборонили.

На поверх вище — зала з історією про Биківнянські могили й ескізи Горської 1964 року до вітража для вестибюлю Київського національного університету імені Тараса Шевченка — одразу знищеного через «ідейну ворожість та невідповідність принципам соціалістичного реалізму». Щодо Биківні, то це, можливо, кульмінаційна точка оповіді про життя Горської. Тут немає жодного твору художниці, а момент максимальної напруги створено довкола політичного активізму, а не мистецької діяльності.

Виставка «Алла Горська. Боривітер»
Фото: facebook/Наталія Марків
Виставка «Алла Горська. Боривітер»

Попри безумовну повʼязаність мистецького й політичного, а особливо в Радянському Союзі, це окремі сфери, які ставлять різні питання й мають різні механізми висловлювання. Лесь Танюк, Василь Симоненко й Алла Горська зустріли в Биківні дітей, які гралися мʼячами-черепами людей, розстріляних радянською владою в промислових масштабах упродовж 1937–1941 рр. і похованих у тамтешніх лісах («сосни тут пророслі крізь людські скелети, якщо взяти пробу піску, натрапиш на кров і вапно, яким гасили трупи»). В експозиції представлено вірші й спогади про цю подію, пейзажі з соснами та козацькими хрестами в Биківні, а поряд безпосередні артефакти — ґудзики, знайдені на території розстрілів.

Пошуки правди й необхідність перепоховати жертв репресій, на чому наполягали шістдесятники й учасники Клубу творчої молоді, відкривали ті історії, які були неприпустимими навіть для періоду відлиги. Відтак Симоненка забили до смерті, Танюк мусив переїхати до Москви, Горську вбили в 1970 році за невідомих обставин. Окрема зала — про смерть Горської, де поряд з документами радянських спецслужб розмістили світлини з поховання художниці. Особливу роль приділили Стусові, який згодом помер у карцері Кучинського табору.

Виставка «Алла Горська. Боривітер»
Фото: Ілля Левченко
Виставка «Алла Горська. Боривітер»

Узагальню: виставка творить міт про Аллу Горську, який починається з навернення Савла, а завершується мученицькою смертю за віру вже в іпостасі апостола Павла. Мова йде про нову історію мистецтв з української перспективи, де паралельними, лініями в напрузі є репресивний механізм імперії (Російської колишньої, Радянської, Російської сьогоднішньої) та український спротив йому. На жаль, це посилює міцно вмонтовану, проте не зовсім коректну дихотомію «дозволеного» й «забороненого», офіційного й андеграундного в радянський час. Життєпис художниці в таку буремну, суперечливу й динамічну добу враз стає струнким, тенденційним, позбавленим будь-яких суперечностей і парадоксів. Утім це навіть добре, якщо таке «очищення» й нострифікація біографії художниці може привернути увагу до нашої (sic!) радянської спадщини та збереження радянських мозаїк, які ще не «декомунізували» ми самі й не знищили російські ракети. 

***

Виставка «Алла Горська. Боривітер» триває з 14 березня до 28 квітня в Українському Домі (Хрещатик, 2, Київ).

Куратори виставки: Олена Грозовська, Тетяна Волошина, Михайло Кулівник, Катерина Лісова. Організатори: Національний центр «Український Дім», Арт-фундація «Дукат».

Виставка «Алла Горська. Боривітер»
Фото: Ілля Левченко
Виставка «Алла Горська. Боривітер»

Виставка «Алла Горська. Боривітер»
Фото: facebook/Iryna Bulanenko
Виставка «Алла Горська. Боривітер»

Виставка «Алла Горська. Боривітер»
Фото: facebook/Наталія Марків
Виставка «Алла Горська. Боривітер»

Виставка «Алла Горська. Боривітер»
Фото: Ілля Левченко
Виставка «Алла Горська. Боривітер»

Виставка «Алла Горська. Боривітер»
Фото: Ілля Левченко
Виставка «Алла Горська. Боривітер»

Виставка «Алла Горська. Боривітер»
Фото: facebook/Світлана Стретович
Виставка «Алла Горська. Боривітер»

Ілля ЛевченкоІлля Левченко, історик мистецтва
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies