У квітні в Україні пройде 12-й Тиждень австрійського кіно

11 квітня в київському кінотеатрі «Жовтень» розпочнеться фестиваль «Тиждень австрійського кіно». До програми кіноогляду ввійшло 4 картини різних жанрів, від спортивної драми до містичного фільму жахів.

Пізніше покази також пройдуть в інших містах:

22-25 квітня у Дніпрі (кінотеатр «Мост-Кіно» в ТРК «Мост-Сіті», за адресою: вулиця Королеви Єлизавети ІІ);

9-12 травня в Чернівцях (кіноконцертна зала «Чернівці», за адресою: вулиця Університетська, 10);

16-19 травня у Львові (кінотеатр «Планета кіно» в ТРЦ Forum, за адресою: вулиця Під Дубом, 7Б).

Програма 12-го Тижденя австрійського кіно:

Кадр з фільму «Ціле життя»

Драматична стрічка «Ціле життя» режисера Ганса Штайнбіхлера – це екранізація однойменного бестселера Роберта Зіталера, який був виданий 40 мовами, в тому числі українською. Свого часу за іншим твором письменника був знятий фільм, що відкривав Тиждень австрійського кіно 2020 року — трагікомедія «Мій друг Зиґмунд Фройд». Теперішня картина розповідає історію життя чоловіка в неспокійному ХХ столітті, повну тяжкої праці, великого кохання та страшних історичних подій. У стрічці зіграв один із найвідоміших австрійських акторів Авґуст Цірнер («Колонія Діґнідад», «Непереборна Марта»).

Кадр з фільму «Лазня диявола»

Картину «Лазня диявола» критики називають одним із найкращих фільмів цьогорічного Берлінського міжнародного кінофестивалю. Це містичний фольк-горор режисерського дуету Северіна Фіали та Вероніки Франц, події якого розгортаються у XVIII столітті в селищі серед густих лісів. Стрічка торкається питань релігійності та місця жінки в суспільстві. Оператор фільму Мартін Ґшлахт («Нуль калорій» і «Малюк Джо» Джессіки Хаузнер, «Закохана в пустелі» Марґарете фон Тротта) отримав на Берлінале «Срібного ведмедя» за видатний мистецький внесок (операторська робота у фільмі «Лазня диявола»).

Кадр з фільму «Прийшов, побачив, переміг»

Драмеді «Прийшов, побачив, переміг» — прем’єра цьогорічного «Санденсу», головного фестивалю незалежного кіно у США. Роботу режисерського дуету Даніеля Гьойзела та Юлії Німан спродюсував один із найавторитетніших австрійських кінематографістів Ульріх Зайдль (його фільми «Ріміні» та «Сафарі» демонстрували на Тижнях австрійського кіно у 2023 та 2017 роках). «Прийшов, побачив, переміг» — це історія родини багатіїв, які не мають жодних заборон у своєму житті — настільки, що голова сімейства може собі дозволити полювання на людей як розвагу.

Кадр з фільму «Виходячи за межі»

Стрічка «Виходячи за межі» Андреаса Шміда розповідає історію легенди австрійського спорту Франца Кламмера. Зимова олімпіада 1976 року зробила 22-річного юнака зіркою серед гірськолижників. Це напружена спортивна драма про подолання тиску очікувань та силу кохання. У 2022 році картина була номінована на Австрійську кінопремію за Найкращі дизайн костюмів і монтаж.

Фестиваль проводять Посольство Австрії в Україні спільно з кінокомпанією «Артхаус Трафік» за підтримки генерального партнера AMIC ENERGY – після завершення фестивалю AMIC ENERGY пожертвує на підтримку України у боротьбі з країною-агресором суму грошей, еквівалентну касовим зборам фестивалю.