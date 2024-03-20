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У Києві відкривається персональна виставка художниці Kinder Album

Локація – галерея The Naked Room.

У Києві відкривається персональна виставка художниці Kinder Album

22 березня київська галерея The Naked Room відкриває персональну виставку художниці Kinder Album під назвою “Магія всюди”. 

Експозиція зібрала керамічні та деревʼяні обʼєкти, гобелени та нову графіку художниці. Також покажуть невелику ретроспективу її роботи з крафтовими техніками. 

Kinder Album (нар. 1982) — українська мультидисциплінарна художниця. Вперше прикметні стилізацією під дитячу манеру виконання роботи артистки з’явились під псевдонімом Kinder Album у соціальній мережі Facebook у 2012 році. З того часу мисткиня веде активну виставкову діяльність. Kinder Album працює у жанрах скульптури, текстилю, живопису, графіки, інсталяції, фотографії та відеоарту. Живе та працює у Львові. У своїй практиці Kinder Album підважує тілесність, жіночність та повʼязані з нею стереотипи, особисті фантазії та власний досвід, та накладає все це на соціальну агенду. 

Kinder Album 'Великі луги, рясні трави'.
Фото: facebook/Kinder Album
Kinder Album 'Великі луги, рясні трави'.

Виставка працюватиме до 24 квітня.

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