На стрічку було продано більше 11 тис. квитків.

В Україні завершився прокат фільму “Уроки толерантності”, який тривав 4 тижні.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Показ стрічки розпочався 14 лютого.

За чотири тижні загальні касові збори фільму склали 1 742 732 гривень. На стрічку було продано 11 447 квитків.

Фільм створено за мотивами п’єси Ігоря Білиця “Гей-парад”. У ньому показана пересічна українська родина, яка погодилася стати учасниками програми з євроінтеграції “Уроки толерантності”, щоб дати раду фінансовій скруті.

Вони мають на певний час прийняти у себе вдома ЛГБТ-представника та активіста. Таким чином родина має боротись із власною гомофобією та неприйняттям інакшості. Також їх хвилює те, що скажуть сусіди.