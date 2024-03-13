Посольство України у Франції протестує проти привласнення “російською культурою” української кінематографічної спадщини

Фільм Сергія Параджанова у Франції демонструється під назвою “Вогненні коні” як частина “російської культури”.

Так званий Фестиваль “російського фільму”, який організувала асоціація “Інша Росія”, включив до своєї програми фільм “Тіні забутих предків” Сергія Параджанова.

Про це повідомив Укрінформ.

У зв'язку із цим Посольство України у Франції звернулось до компетентних владних інституцій країни, зокрема до міністерства культури. Посольство назало такі дії кричущим випадком привласнення української кінематографічної спадщини.

Фільм Сергія Параджанова у Франції демонструється під назвою “Вогненні коні” як частина “російської культури”.

“Культура продовжує цинічно використовуватися для легітимізації російської агресії. Відомо, що роками цей фестиваль “російського фільму” спирався на підтримку російської влади. Очевидно, що, незважаючи на ніби формальну зміну акцентів організаторами, їх методи багато в чому залишаються незмінними”, - заявили Укрінформу в українському посольстві.

Українські дипломати підкреслили, що це культурна апропріація, тож вони просять французьку владу розібратись з ситуацією та відновити справедливість.