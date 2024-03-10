До 210-ї річниці від дня народження українського поета Тараса Шевченка Укрпошта за підтримки Міністерства культури та посольства Киргизької Республіки презентували марковий аркуш “Т. Шевченко єднає народи”.

За киргизько-українського партнерства вийшла перша міжнародна марка, присвячена Кобзарю, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

До 210-ї річниці від дня народження українського поета Тараса Шевченка Укрпошта за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики та Посольства Киргизької Республіки презентували марковий аркуш «Т. Шевченко єднає народи» за проєктом «Власна марка» художників Сергія та Олександра Харуків.

«Цей проєкт надзвичайно цікавий, важливий та унікальний. Залучення такого інструменту як філателія додасть потужності мистецькій складовій. Зараз є різні прояви присутності України за кордоном – виставки, поїздки, інтерактивні форми. Водночас завдяки маркам ми в країні відмічали політичні події чи військові кампанії. У творчо-мистецькому форматі цей інструмент реалізований вперше», – сказав т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Ініціював проєкт Надзвичайний та Повноважний Посол Киргизької Республіки в Україні Ідріс Кадиркулов. Він зазначив, що аркуш містить 6 марок із репродукціями картин Тараса Шевченка. Зокрема, представлені його автопортрет, роботи «Киргизя», «Киргизка», «Днювання експедиційного транспорту в степу».

«Сьогодні визначальна подія – день народження великого Кобзаря Тараса Шевченка. І завдяки спільним зусиллям ми втілили цей проєкт. Його головна ідея – привернути увагу суспільства до того, що в кожній країні люди мають цікавитися літературою, мистецтвом. У цей важкий час ми маємо звертати увагу на культуру», – сказав Посол.

Водночас Почесний Консул Киргизької Республіки в Вінницькій Житомирській, Хмельницькій, Черкаській області Алла Ландар поінформувала, що марковий аркуш наявний в реєстрі Укрпошти, а його вартість складає 500 гривень. Марки мають не тільки український, а і міжнародний статус, покриваючи Киргизьку Республіку.

«Це важлива подія не тільки для наших двосторонніх відносин, а й для популяризації образу Кобзаря», – додав Голова Міжпарламентської Групи Дружби Україна-Киргизтан Владлен Неклюдов.

Тим часом стали відомі лауреати Шевченківської премії. Імена переможців оголосили на церемонії нагородження, яка пройшла у Національному академічному театрі ім. Івана Франка.