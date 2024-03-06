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Lviv BookForum відкрив проєкт «Читальня»

Сворюють укриття з книгами та настільними іграми.

Lviv BookForum відкрив проєкт «Читальня»
Фото: Lviv BookForum

Lviv BookForum спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України розпочинає проєкт «Читальня».

В його рамках у п’яти областях — Запорізька, Київська, Миколаївська, Херсонська та Харківська — відкриють 131 пункт незламності з книжковими полицями та настільними іграми. 

«Списки книг ми сформували на основі рекомендацій та рейтингу партнерів проєкту "Барабука", а також орієнтувалися на запити від бібліотек та топ продажі найбільших книжкових сайтів, – пояснює програмна директорка Lviv BookForum Софія Челяк. – Список ігор ми формували, 

орієнтуючись на поради видавців настільних ігор. Ми сподіваємося, 

що наш проєкт стане додатковою підтримкою для громад, адже з 

початку повномасштабного вторгнення місцеві бібліотеки поповнювалися лише завдяки зусиллям волонтерів, і ми в межах проєкту посилимо роботу колег».

Кожне укриття проєкту «Читальня» матиме книги для дітей, художню літературу, нонфікшн, збірки віршів, настільні ігри — понад 75 найменувань.

Назва проєкту відсилає до читалень Товариства «Просвіта», що були місцями обміну новинами та культурними практиками. Розквіт 

діяльності Товариства на заході України припав на 20-30-ті роки 

ХХ століття. 

Партнери проєкту – ГО «Доброчинець», ГО «Вивеземо!», ГО «Ресурсний центр громадських ініціатив», Благодійний фонд «За Херсонщину», ГО «Білозерський центр регіонального розвитку». Проєкт відбудеться за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри (UCBI)». 

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