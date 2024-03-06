Lviv BookForum відкрив проєкт «Читальня»

Сворюють укриття з книгами та настільними іграми.

Lviv BookForum спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України розпочинає проєкт «Читальня».

В його рамках у п’яти областях — Запорізька, Київська, Миколаївська, Херсонська та Харківська — відкриють 131 пункт незламності з книжковими полицями та настільними іграми.

«Списки книг ми сформували на основі рекомендацій та рейтингу партнерів проєкту "Барабука", а також орієнтувалися на запити від бібліотек та топ продажі найбільших книжкових сайтів, – пояснює програмна директорка Lviv BookForum Софія Челяк. – Список ігор ми формували,

орієнтуючись на поради видавців настільних ігор. Ми сподіваємося,

що наш проєкт стане додатковою підтримкою для громад, адже з

початку повномасштабного вторгнення місцеві бібліотеки поповнювалися лише завдяки зусиллям волонтерів, і ми в межах проєкту посилимо роботу колег».

Кожне укриття проєкту «Читальня» матиме книги для дітей, художню літературу, нонфікшн, збірки віршів, настільні ігри — понад 75 найменувань.

Назва проєкту відсилає до читалень Товариства «Просвіта», що були місцями обміну новинами та культурними практиками. Розквіт

діяльності Товариства на заході України припав на 20-30-ті роки

ХХ століття.

Партнери проєкту – ГО «Доброчинець», ГО «Вивеземо!», ГО «Ресурсний центр громадських ініціатив», Благодійний фонд «За Херсонщину», ГО «Білозерський центр регіонального розвитку». Проєкт відбудеться за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри (UCBI)».