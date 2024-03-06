Мінкульт призначив голову Наглядової ради УКФ

Головою новоствореної Наглядової ради Українського культурного фонду стала професорка філософії Київського університету ім. Шевченка Наталя Кривда. Про це повідомив т.в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв на круглому столі “Нова Наглядова рада Українського культурного фонду: перезавантаження”.

Наталя Кривда – докторка філософських наук, професорка кафедри української філософії та культури Київського університету імені Шевченка. Спеціалізується на темах історії культури, історії міфології, проблемах ідентичності та культурної пам'яті. Академічна директорка програм МВА в Україні та сертифікована тьюторка Единбурзької бізнес-школи. Пані Кривда є авторкою понад 100 наукових праць, монографій та підручників, членкинею Вчених рад по захисту дисертацій зі спеціальностей "історія та теорія культури" та "українознавство". Як волонтерка з 2014 працює головним експертом групи "Культура" Реанімаційного пакету реформ. З 2018 року брала участь у роботі УКФ як експертка.

Фото: LB.ua Круглий стіл “Нова Наглядова рада Українського культурного фонду: перезавантаження”.

Таким чином, сформований повний склад Наглядової ради УКФ. До нього увійшли:

Богдана Півненко, в. о. генерального директора-художнього керівника Національного ансамблю солістів «Київська камерата» (від МКІП);

Вікторія Ярмощук, генеральний директор FILM.UA Group (від МКІП);

Олеся Жураківська, актриса театру і кіно, директорка-художня керівниця театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра» (від президента);

Володимир Шейко, генеральний директор державної установи «Український інститут» (від президента);

Олександр Книга, директор-художній керівник Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша (від закладів культури);

Юрій Савчук, директор Національного музею історії України у Другій світовій війні (від закладів культури);

Володимир Воробей, директора TOB "ППВ Mepeжi знань” (від громадських організацій);

Богдан Логвиненко, голова ГО "Українер" (від громадських організацій);

Наталя Кривда, професорка філософії Київського університету ім. Шевченка (голова Наглядової ради).

Раніше Наглядова рада УКФ у складі восьми осіб запропонувала на розгляд Міністерству кульутри три кандидатури на голову НР. Крім Наталі Кривди також пропонували Галину Григоренко (культурна менеджерка, програмна директорка освітньої організації "Культурний проект", у 2022–2023 роках була заступницею міністра культури) та Ірину Подоляк (директорка з розвитку NGL.media, членкиня наглядової ради Інституту стратегії культури, у 2019–2020 роках була заступницею міністра культури).

Про Наглядову раду УКФ: