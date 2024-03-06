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Музей Ханенків розконсервує вісім творів з колекції на один день

Це одна з небагатьох можливостей побачити предмети з колекції музею до кінця війни.

Музей Ханенків розконсервує вісім творів з колекції на один день
Фото: Музей Ханенків

7 березня Музей Ханенків розконсервує 8 творів з колекції, убезпеченої на час війни. Подія відбудеться в рамках фінісажу проєкту “Золотом, кольором, світлом” до 175-річчя Вільгельма Котарбінського.

Йдеться про 6 декоративних панно плафона Червоної вітальні та два малюнки Вільгельма Котарбінського у залі "Галерея". Їх можна буде побачити протягом одного дня, 7 березня 2024. В цей день 18:00 також відбудеться презентація альбому, присвяченого творам Котарбінського в Музеї Ханенків.

Протягом року Музей Ханенків буде проводити бліцпокази власної колекції: твори діставатимуть зі сховища й демонструватимуть протягом дня, розповідаючи про їх дослідження. Ці покази будуть однією з небагатьох можливостей побачити предмети з колекції музею до кінця війни.

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