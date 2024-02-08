Київрада звернулась до Мінкультури щодо перейменування Національної музичної академії України імені Чайковського

Депутати Київради 8 лютого звернулись до Мінкультури щодо перейменування Національної музичної академії України імені Чайковського. Звернення підтримали 67 депутатів.
Про це повідомила пресслужба Київради.
У зверненні Київрада звернулась до Мінкульту щодо виконання вимог Закону України “Про засудження та заборону пропаганди імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії”.
Депутатка Київради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха наголосила, що Чайковський є російським композитором, всі його опери, кантати та переважна більшість камерно-вокальної музики складені саме на російські тексти.
“Це стосується і вокальної музики Чайковського, написаної на вірші Т. Г. Шевченка. За життя він стверджував, що неймовірно любить російський елемент у всіх його проявах, що він росіянин у цілковитому розумінні цього слова”, - додала Муха.
Що відбувається навколо дерусифікації Музакадемії
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Експертна комісія УІНП пояснила, що використання імені Чайковського в назві Національної музичної академії є російською пропагандою. УІНП назвав спроби Росії “українізувати” російського композитора та його творчість такими, що "навіюють сприйняття української культури як вторинної і залежної від російської".
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Національна музична академія України імені Чайковського врахує у своїй роботі висновки УІНП.
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Раніше на засіданні Вченої ради Національної музичної академії України пройшло голосування щодо збереження в назві закладу імені російського композитора Чайковського. Але викладачі та студенти консерваторії виступили проти такого рішення керівництва.
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Згодом на цю ситуацію відреагував Мінкульт, зазначивши, що рішення щодо імені Чайковського в НМАУ має ухвалювати весь колектив закладу. Крім того, експертна рада Міністерства рекомендувала відмовитися закладу від імені Чайковського у назві.
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Опісля декілька викладачів на знак протесту звільнилися з музакадемії.