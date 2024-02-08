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Київрада звернулась до Мінкультури щодо перейменування Національної музичної академії України імені Чайковського

Звернення підтримали 67 депутатів зі 120.

Київрада звернулась до Мінкультури щодо перейменування Національної музичної академії України імені Чайковського
Національна музична академія Украини імени Чайковского
Фото: https://kyivpastfuture.com.ua

Депутати Київради 8 лютого звернулись до Мінкультури щодо перейменування Національної музичної академії України імені Чайковського. Звернення підтримали 67 депутатів.

Про це повідомила пресслужба Київради.

У зверненні Київрада звернулась до Мінкульту щодо виконання вимог Закону України “Про засудження та заборону пропаганди імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії”.

Депутатка Київради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха наголосила, що Чайковський є російським композитором, всі його опери, кантати та переважна більшість камерно-вокальної музики складені саме на російські тексти.

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“Це стосується і вокальної музики Чайковського, написаної на вірші Т. Г. Шевченка. За життя він стверджував, що неймовірно любить російський елемент у всіх його проявах, що він росіянин у цілковитому розумінні цього слова”, - додала Муха.

Що відбувається навколо дерусифікації Музакадемії

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