Київрада звернулась до Мінкультури щодо перейменування Національної музичної академії України імені Чайковського

Депутати Київради 8 лютого звернулись до Мінкультури щодо перейменування Національної музичної академії України імені Чайковського. Звернення підтримали 67 депутатів.

Про це повідомила пресслужба Київради.

У зверненні Київрада звернулась до Мінкульту щодо виконання вимог Закону України “Про засудження та заборону пропаганди імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії”.

Депутатка Київради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха наголосила, що Чайковський є російським композитором, всі його опери, кантати та переважна більшість камерно-вокальної музики складені саме на російські тексти.

“Це стосується і вокальної музики Чайковського, написаної на вірші Т. Г. Шевченка. За життя він стверджував, що неймовірно любить російський елемент у всіх його проявах, що він росіянин у цілковитому розумінні цього слова”, - додала Муха.

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