Музакадемія імені Чайковського врахує у своїй роботі висновки Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті

Національна музична академія України імені Чайковського врахує у своїй роботі висновки Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті (УІНП).
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відповідь музакадемії на інформаційний запит.
"Академія повністю підтримує ініціативу боротьби з країною-агресором і докладає максимальних зусиль для зміцнення мистецької освіти України", - йдеться у відповіді.
В музакадемії запевнили, що висновки Експертної комісії УІНП будуть враховані у подальшій роботі закладу.
Що відбувається навколо дерусифікації Музакадемії
- Експертна комісія УІНП пояснила, що використання імені Чайковського в назві Національної музичної академії є російською пропагандою. УІНП назвав спроби Росії “українізувати” російського композитора та його творчість такими, що "навіюють сприйняття української культури як вторинної і залежної від російської".
- Нагадаємо, торік на засіданні Вченої ради Національної музичної академії України пройшло голосування щодо збереження в назві закладу імені російського композитора Чайковського. Але викладачі та студенти консерваторії виступили проти такого рішення керівництва.
- Згодом на цю ситуацію відреагував Мінкульт, зазначивши, що рішення щодо імені Чайковського в НМАУ має ухвалювати весь колектив закладу. Крім того, експертна рада Міністерства рекомендувала відмовитися закладу від імені Чайковського у назві.
- Опісля декілька викладачів на знак протесту звільнилися з музакадемії.