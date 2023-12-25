Музакадемія імені Чайковського врахує у своїй роботі висновки Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті

Раніше комісія розцінила використання імені Чайковського в назві закладу як пропаганду імперської політики Росії.

Національна музична академія України імені Чайковського врахує у своїй роботі висновки Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті (УІНП).

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відповідь музакадемії на інформаційний запит.

"Академія повністю підтримує ініціативу боротьби з країною-агресором і докладає максимальних зусиль для зміцнення мистецької освіти України", - йдеться у відповіді.

В музакадемії запевнили, що висновки Експертної комісії УІНП будуть враховані у подальшій роботі закладу.

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