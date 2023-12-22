В Лондоні викрали нову роботу Бенксі

Сьогодні, 22 грудня, в південному Лондоні двоє чоловіків викрали нову роботу британського вуличного художника Бенксі. Це сталось через годину після того, як художник підтвердив своє авторство.
Про це повідомляє Daily Mail.
Зранку Бенксі підтвердив у Інстаграмі, що дорожній знак “Стоп”, на якому намальовані три військові безпілотники, є його картиною.
Згодом двоє чоловіків зняли новий витвір Бенксі за допомогою болторізів. Один із крадіїв втік із розмальованим знаком на очах у свідків.
Сам Бенксі ніяк не прокоментував інцидент.
Що відбувається із творами Бенксі в Україні
- Столичне КП “Центр консервації предметів археології” розпочало роботу з консервації муралу Бенксі “Діти на гойдалках”.
- В Ірпені Київської області демонтували частину стіни будинку, на якій знаходиться графіті Бенксі.
- У Київській області презентували захист робіт Бенксі від можливого вандалізму та погодних умов.
- 24 лютого 2023 року Укрпошта ввела в обіг поштову марку "ПТН ПНХ!", присвячену річниці повномасштабної війни Росії проти України. На ній зображене одне з семи графіті Бенксі, створених ним анонімно в Україні в 2022 році. Графіті з дзюдоїстом, відправленим в нокаут, художник намалював на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області.
- На Київщині повідомили про підозру громадянину, який намагався вкрасти графіті Бенксі.
- Анонімний художник Бенксі, який створив в Україні декілька графіті, присвячених війні з Росією, став почесним громадянином міста Ірпінь на Київщині.
- Британський художник Бенксі підтвердив своє авторство на сім муралів у різних місцях України, включаючи постраждалі від російської окупації Бородянку і Ірпінь.