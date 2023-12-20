Національний музей Голодомору-геноциду отримає наглядову та експертну ради

Уряд схвалив зміни до Закону України "Про музеї та музейну справу". Нововведення стосуються впровадження сучасних форм організації діяльності в роботі Національного музею Голодомору-геноциду.

"У Національному музеї Голодомору-геноциду з’являться наглядова та експертна ради, до яких увійдуть представники фахових та наукових груп, міжнародних організацій закордонних українців та нащадки жертв Голодомору. Нові громадські органи допоможуть Музею впроваджувати найкращі міжнародні практики у своїй роботі, – повідомили у міністерстві культури.

Схвалений урядом законопроєкт розроблений з урахуванням міжнародного досвіду роботи музеїв, зокрема канадської моделі.

Також, як зазначили у міністерстві, уряд Канади допомагатиме фінансово в реалізації проєкту будівництва другої черги музею.

"Добудова та відкриття для відвідувачів усього комплексу Музею Голодомору в Україні стане не тільки символом незламності українського народу, а й потужним інструментом донесення світу правди про страшні злочини росії. Це буде сучасна музейна установа, яка використовуватиме доступні та цікаві для відвідувачів форми роботи», – зазначив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.