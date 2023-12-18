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Лауреатом Премії імені Шевельова став Олександр Михед

Спеціальні відзнаки присудили Андрію Гудимі та Андрію Содоморі.

Олександр Михед
Фото: Валентина Науменко
Олександр Михед

Премію імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики 2023 року отримав письменник, культуролог та культурний менеджер Олександр Михед за книжку "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення". Переможця оголосили під час урочистої церемонії в Києві 17 грудня – в день народження мовознавця, історика української літератури, есеїста Юрія Шевельова.

"Це надзвичайна честь, неочікуваність отримувати відзнаку за книжку, яка не планувалась, книжку яка не мала бути, книжку, яка почала з’являтись в перший день повномасштабного вторгнення. Я хочу подякувати читачам та читачкам, які пишуть свої відгуки, і я бачу наскільки важливим є цей діалог, тому що моя історія повністю відображається в історіях моєї аудиторії,”– сказав у своїй промові Олександр Михед.

Переможець отримав статуетку Бронзового Ангела, виготовлену скульпторкою Світланою Карунською, а також грошову премію та дипломом лауреата.

Олександр Михед – український письменник, культуролог, культурний менеджер. Член українського ПЕН. Автор статей, колонок і досліджень про культуру, мистецтво і літературу в українських і закордонних ЗМІ. На основі першої книги Олександра Михеда «Амнезія» було створено мистецький інтерактивний проєкт «Амнезія project: відкрита платформа». Його було представлено на фестивалі «SOUNDOUT! New Ways of Presenting Literature» у Берліні у 2014 році та визнано одним із семи найкращих у світі. Книжку “Позивний для Йова. Хроніки вторгнення” письменник почав писати у перший день повномасштабної війни росії проти України. Працював над книжкою протягом тринадцяти місяців, писав про те, що пережив разом із дружиною, про своїх батьків, які майже три тижні були в Бучі під час окупації.  З 2022 року Олександр служить у лавах Збройних сил України. 

"Книжка Олександра Михеда "Позивний для Йова" є мовленням про війну. Мовленням, що було на межі своєї смерті, але не померло. Можливо, це лейтмотив нашої історії - бути на межі смерті, але цю смерть обхитрити. Оніміти – щоб знову змогти говорити, – сказав Володимир Єрмоленко, президент Українського ПЕН, філософ, письменник, журналіст, лауреат Премії імені Юрія Шевельова за 2018 рік

Крім того, цьогоріч у межах Премії було вручено дві Спеціальні відзнаки Капітули. Перша Спеціальна відзнака була присуджена посмертно Андрію Гудимі за смак до життя і слова, з глибокою вдячністю Герою за чин (за книжку "69 спецій для Серця", Видавництво Старого Лева). Володарем ще однієї Спеціальної відзнаки Капітули за віртуозне продовження традиції українських неокласиків в есеїстиці став Андрій Содомора (за книжку "Під чужою тінню", Літопис).

Також під час церемонії вчетверте було вручено Спеціальну відзнаку Радіо Культура. Відзнаку отримав письменник, живописець, військовий Андрій Гуменюк. Його книжка "Африка" (Видавництво Старого Лева) наступного року прозвучить в аудіоформаті в ефірі Радіо Культура.

Фото: Валентина Науменко

Що відомо про Премію імені Юрія Шевельова:

  • була заснована 2013 року; присуджується раз на рік українському авторові за художню та наукову есеїстику  опубліковануі в паперовому вигляді протягом календарного року;

  • до переліку фіналістів Премії 2023 року крім Михеда ввійшли Катерина Зарембо ("Схід українського сонця", Човен) та Галина Петросаняк ("Наш сусід Альберт Гофман", Видавництво 21);

  • засновники Премії: Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа, видавництво "Дух і Літера", Центр юдаїки та Український науковий інститут Гарвардського університету.

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