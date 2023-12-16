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Одеський художній музей відновив роботу після влучання російської ракети у двір закладу

У січні музейники запланували два відкриття.

Одеський художній музей відновив роботу після влучання російської ракети у двір закладу
Фото: Укрінформ

Одеський національний художній музей відновив роботу після влучання у двір закладу 5 листопада російської ракети.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Останній місяць був дуже важким, адже в залах музею не було відвідувачів. На сьогодні 3 з 5 виставкових проєктів, які були присутні під час влучання, відновлені. Це виставки Марґіт та Романа Сельських “Сонце Заходу”, Володимира Семківа “Радість” та Бориса Айзенберга “Квіти за відвалами”, - розповіла очільниця музею Катерина Кулай, і додала, що ці виставки займають перший поверх.

Також в музеї працюватиме крамничка з сувенірами. За тиждень в музеї запрацює новий проєкт, він буде представлений на другому поверсі. У січні музейники запланували ще два відкриття.

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Внаслідок російської ракетної атаки будівля музею зазнала значних пошкоджень, сума збитків сягає майже 10 млн гривень. В музеї провели першочергові роботи з відновлення: закрили вікна сендвіч-панелями, провели певні дії з укріплення стелі та покрівлі.

Катерина Кулай зазначила, що адмінкорпус - це найболючіша точка музею. Розглядались варіанти від реставрації до тимчасового невтручання, щоб зараз не витрачати на це кошти. Але якщо не провести стабілізаційні роботи, будівля зруйнується протягом року навіть без російських ракет. Першочергово тут треба перекрити покрівлю.

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