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Комітет ЮНЕСКО вніс ще 5 об’єктів культурної спадщини України до переліку цінностей, які перебувають під посиленим захистом

Пам’ятки розташовані у Одесі, Чернігові, у Львівській та Закарпатській областях.

Комітет ЮНЕСКО вніс ще 5 об’єктів культурної спадщини України до переліку цінностей, які перебувають під посиленим захистом
Спасо-Преображенський собор Чернігова
Фото: spaso-preobrazh.church.ua/

14 грудня Комітет ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини у випадку збройного конфлікту затвердив рішення внести ще п’ять об’єктів культурної спадщини України до Міжнародного переліку культурних цінностей, які перебувають під тимчасовим посиленим захистом. 

Про це йдеться на сайті українського Міністерства культури та інформаційної політики.

Пам’ятки розташовані у Одесі, Чернігові, у Львівській та Закарпатській областях. Серед них:

  • дерев’яні церкви Карпатського регіону: церква Архангела Михаїла (Ужок, Закарпаття);
  • дерев’яні церкви Карпатського регіону (дерев’яна церква Св. Юра (Дрогобич, Львівщина);
  • будівля Одеського національного академічного театру опери та балету;
  • будівля Одеської обласної філармонії імені Давида Ойстраха;
  • Спасо-Преображенський собор Чернігова.

Заступниця міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар зазначила, що в результаті російських атак в Україні пошкоджено чи зруйновано понад 1700 об’єктів культурної інфраструктури та більш ніж 870 пам’яток культурної спадщини. 

Наразі вже 25 об’єктів культурної спадщини України користуються найвищим рівнем захисту від військових атак та загроз, повідомила завідувачка сектору з моніторингу ситуації на тимчасово окупованих територіях Мінкульту Ліна Дорошенко. За її словами, це рішення "підвищить безпеку об’єктів під час війни, потенційно дозволяючи компетентним органам усіх 88 держав-учасниць Другого протоколу 1999 року переслідувати або екстрадувати ймовірних правопорушників".

  • 7 вересня ЮНЕСКО внесло 20 об’єктів культурної спадщини України до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом.
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