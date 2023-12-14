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Міноборони виграло п'ять іноземних арбітражів на майже мільярд гривень

Спори виникли через непостачання майна, порушення термінів його постачання та якість товару.

Міноборони виграло п'ять іноземних арбітражів на майже мільярд гривень
Фото: З відкритих джерел

Міністерство оборони України з вересня виграло п’ять міжнародних арбітражів з іноземними постачальниками на суму понад 900 мільйонів гривень. 

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Спори виникли через непостачання майна, порушення термінів його постачання та якість товару.  

Так, Міжнародний арбітраж присудив стягнути з недобросовісних іноземних постачальників на користь українського міністерства 6 934 936,92 доларів США та 16 472 958,45 євро. 

"Суд також постановив, що відсотки річних продовжують нараховуватися щоденно до моменту оплати постачальником своєї заборгованості перед Міністерством оборони України", - додали у відомстві. 

Крім того, за двома контрактами Міністерство юстиції подало позови до швейцарського арбітражу на суму 33 164 788,23 доларів. Підготовка цих позовів здійснювалась Мін’юстом спільно з Юридичною службою Міністерства оборони.

  • У листопаді, наприклад, Міноборони виграло суд проти іноземного постачальника бронежилетів та шоломів, тепер відповідач мусить повернути Міністерству оборони України 400 мільйонів гривень за неякісний товар
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