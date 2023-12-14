Міноборони виграло п'ять іноземних арбітражів на майже мільярд гривень

Спори виникли через непостачання майна, порушення термінів його постачання та якість товару.

Міністерство оборони України з вересня виграло п’ять міжнародних арбітражів з іноземними постачальниками на суму понад 900 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Спори виникли через непостачання майна, порушення термінів його постачання та якість товару.

Так, Міжнародний арбітраж присудив стягнути з недобросовісних іноземних постачальників на користь українського міністерства 6 934 936,92 доларів США та 16 472 958,45 євро.

"Суд також постановив, що відсотки річних продовжують нараховуватися щоденно до моменту оплати постачальником своєї заборгованості перед Міністерством оборони України", - додали у відомстві.

Крім того, за двома контрактами Міністерство юстиції подало позови до швейцарського арбітражу на суму 33 164 788,23 доларів. Підготовка цих позовів здійснювалась Мін’юстом спільно з Юридичною службою Міністерства оборони.