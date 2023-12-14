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Міноборони допустило до експлуатації ще 13 боєприпасів різних типів

Зокрема, йдеться про 9 типів боєприпасів до БПЛА та 4 типи боєприпасів для підствольних гранатометів. 

Міноборони допустило до експлуатації ще 13 боєприпасів різних типів
40-мм автоматичний гранатомет Mk 19
Фото: mil.in.ua

Упродовж минулих двох тижнів Міноборони допустило до експлуатації у Збройних Силах України 13 боєприпасів різних типів. 

"Це розробки вітчизняних підприємств, які підтвердили свої тактико-технічні характеристики в умовах застосування, наближених до бойових", – розповів заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, передає АрміяInform.

Серед боєприпасів, які були допущені до експлуатації Міністерством оборони України впродовж попередніх двох тижнів, – 9 типів боєприпасів до БПЛА: багатоцільові, комбінованої дії, осколково-фугасні, кумулятивно-осколкової дії. Крім того, допущено ще 4 типи боєприпасів для підствольних гранатометів. 

Також, як повідомили у Міноборони, у цей же період кодифіковано 15 зразків військової техніки та озброєння, зокрема роботизований наземний ударний комплекс, 40-мм автоматичний гранатомет, тактичні засоби радіоперешкод баражуючим боєприпасам та 7 безпілотних авіаційних комплексів різних модифікацій.

За словами Івана Гаврилюка, завершено випробування кількох зразків БпАК типу FPV, 120-мм гранатомета, протипіхотної ручної гранати, мінного трала вітчизняного виробництва. Тривають випробування стрілецької зброї, зокрема нових зразків кулеметів.

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