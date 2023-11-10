Робот Sirko показав успішні результати на фронті, – Федоров

Машину можна використовувати, щоб безпечно доставляти боєприпаси або провізію для бійців у гарячі точки.

На фронті тестують наземного робота SIRKO.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

“UGV Sirko-S1 — універсальний наземний робот, створений учасниками оборонного кластера Brave1. Його завдання — допомагати військовим перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку ворожих позицій”, – написав Федоров.

За його словами, машину можна використовувати, щоб безпечно доставляти боєприпаси або провізію для бійців у гарячі точки. Її максимальне корисне навантаження — до 200 кг.

Федоров зазначив, що розробка вже показала успішні результати в бойових умовах та має позитивні відгуки від військових. У планах розробників — обладнати робота бойовою туреллю або встановити модулі для розмінування й мінування територій.

Нагадаємо, раніше українські розробники створили робота-камікадзе для потреб Сил оборони. Завдяки технології оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж.

До цього український бойовий робот “Лють” успішно пройшов польові випробування. Робот може штурмувати або обороняти позиції. Зараз йде робота над удосконаленням машини для масштабування виробництва.