Рятувальники всю ніч ліквідовували пожежу на складі будматеріалів у Вінниці

Рятувальники всю ніч працювали над ліквідацією пожежі на складі з будівельними матеріалами в Вінниці. Загоряння вдалося ліквідувати о 8 ранку.

Площа загоряння склала близько тисячі квадратних метрів. Горів ангар, повідомили в ДСНС.

"О 8:00 10 листопада пожежу ліквідовано. Проводиться проливка та розбір конструкцій", – повідомили рятувальники.

Про постраждалих інформацію не надали.

Нагадаємо, повідомлення про масштабну пожежу в Вінниці з'явилося вчора після 22 години. На місці працювали близько 40 рятувальників.