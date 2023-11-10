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Рятувальники всю ніч ліквідовували пожежу на складі будматеріалів у Вінниці

Вогонь вдалося загасити близько 8 ранку. 

Рятувальники всю ніч ліквідовували пожежу на складі будматеріалів у Вінниці
Фото: ДСНС

Рятувальники всю ніч працювали над ліквідацією пожежі на складі з будівельними матеріалами в Вінниці. Загоряння вдалося ліквідувати о 8 ранку.

Площа загоряння склала близько тисячі квадратних метрів. Горів ангар, повідомили в ДСНС.

"О 8:00 10 листопада пожежу ліквідовано. Проводиться проливка та розбір конструкцій", – повідомили рятувальники. 

Про постраждалих інформацію не надали. 

Нагадаємо, повідомлення про масштабну пожежу в Вінниці з'явилося вчора після 22 години. На місці працювали близько 40 рятувальників. 

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