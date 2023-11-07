На Сумщині під час ліквідації пожежі бійці ДСНС потрапили під повторний обстріл

Під час ліквідації пожежі у Сумській області в результаті ворожого удару співробітники ДСНС потрапили під повторний обстріл.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
“Пожежа виникла в одному із населених пунктів Шосткинського району, в житловому секторі”, - повідомили в ДСНС.
Росіяни розпочали повторний обстріл місця пожежі під час роботи вогнеборців.
Через це працівники ДСНС були змушені терміново евакуюватися. Вони повернулись вже після завершення атаки і остаточно ліквідували пожежу.
Нагадаємо, цьогоріч на пожежах в Україні уже загинуло більше 1 тисячі людей.