На Сумщині під час ліквідації пожежі бійці ДСНС потрапили під повторний обстріл

Під час ліквідації пожежі у Сумській області в результаті ворожого удару співробітники ДСНС потрапили під повторний обстріл.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Пожежа виникла в одному із населених пунктів Шосткинського району, в житловому секторі”, - повідомили в ДСНС.

Росіяни розпочали повторний обстріл місця пожежі під час роботи вогнеборців.

Через це працівники ДСНС були змушені терміново евакуюватися. Вони повернулись вже після завершення атаки і остаточно ліквідували пожежу.

Нагадаємо, цьогоріч на пожежах в Україні уже загинуло більше 1 тисячі людей.