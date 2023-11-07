Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів Сумщини

Сьогодні, 7 листопада, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська та Середино-Будська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 108 вибухів.
По Великописарівській громаді росіяни били з мінометів та артилерії.
На Краснопільську громаду окупанти скинули 2 ВОГа з БпЛА та атакували її з мінометів.
Також росіяни атакували Білопільську громаду з артилерії, мінометів і танку.
А Юнаківську та Середино-Будську громади російська армія обстріляла з мінометів.
Нагадаємо, Нікопольський завод феросплавів оголосив про призупинення роботи через російські обстріли.