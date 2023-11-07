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Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів Сумщини

У області внаслідок російських обстрілів за день пролунали більше 100 вибухів.

Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 7 листопада, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 108 вибухів. 

По Великописарівській громаді росіяни били з мінометів та артилерії.

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На Краснопільську громаду окупанти скинули 2 ВОГа з БпЛА та атакували її з мінометів.

Також росіяни атакували Білопільську громаду з артилерії, мінометів і танку.

А Юнаківську та Середино-Будську громади російська армія обстріляла з мінометів.

Нагадаємо, Нікопольський завод феросплавів оголосив про призупинення роботи через російські обстріли.

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