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Через російські обстріли Нікополя поранена жінка

Окупанти атакували Нікопольський район дронами-камікадзе та артилерією.

Через російські обстріли Нікополя поранена жінка
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Росіяни обстріляли 7 листопада Нікопольський район, є поранена.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог застосував артилерію і дрони-камікадзе.

У Нікополі була поранена 31-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно. 

Через ворожі обстріли пошкоджені 27 приватних будинків, 14 господарських споруд, два авто, а також газогони, лінії електропередач та п'ять сонячних панелей.

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Під удар потрапила і Марганецька громада. Там пошкоджений інфраструктурний об’єкт.

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Нагадаємо, ввечері 7 листопада росіяни атакували ракетами Запорізьку область.

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів зазнала пошкоджень газова інфраструктура у Дніпропетровській та Сумській областях. Є відключені абоненти, ремонтні роботи тривають.

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