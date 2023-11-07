Росіяни обстріляли 7 листопада Нікопольський район, є поранена.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, ворог застосував артилерію і дрони-камікадзе.
У Нікополі була поранена 31-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.
Через ворожі обстріли пошкоджені 27 приватних будинків, 14 господарських споруд, два авто, а також газогони, лінії електропередач та п'ять сонячних панелей.
Під удар потрапила і Марганецька громада. Там пошкоджений інфраструктурний об’єкт.
Нагадаємо, ввечері 7 листопада росіяни атакували ракетами Запорізьку область.
Крім того, внаслідок ворожих обстрілів зазнала пошкоджень газова інфраструктура у Дніпропетровській та Сумській областях. Є відключені абоненти, ремонтні роботи тривають.