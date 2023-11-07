Справою про загибель помічника Залужного займатиметься ДБР, - Нацпол

Кримінальне провадження щодо вибуху гранати і загибелі Геннадія Частякова, помічника Головкома Валерія Залужного, займатиметься Державне бюро розслідувань.

Про це повідомила поліція Київської області.

"Сьогодні, 7 листопада, підслідність у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР поліцією Київської області за фактом підриву гранати в с. Чайки на Київщині, що призвело до загибелі військовослужбовця, прокуратурою була визначена за Державним бюро розслідувань", - йдеться в повідомленні поліції на сторінці у соцмережах.

Нагадаємо, трагедія сталася 6 листопада. Майор святкував день народження у родинному колі. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У результаті Частяков загинув.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що гранату загиблому подарував його колега.