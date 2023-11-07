Рішення ВЛК можна оскаржити, - МОЗ

Це можна зробити в досудовому порядку, або безпосередньо через суд.

Якщо військовослужбовець вважає, що рішення військово-лікарської комісії не відображає його реального стану здоров’я, він може оскаржити її висновки.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Варіантів оскарження є два: у досудовому порядку та через суд.

"Зазвичай позитивний результат можна отримати вже на етапі перегляду у досудовому порядку, тож краще почати з нього", - зазначають у МОЗ.

Для цього необхідно:

Написати заяву/скаргу щодо непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути вказане рішення вищою ВЛК. Долучити до заяви/скарги усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера).

Заяву, медичні документи та копію постанови ВЛК необхідно або самостійно принести до вищої ВЛК, або надіслати поштою цінним листом з повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної ВЛК.

Комісія за результатом розгляду переглядає оскаржувану постанову або може направити на повторний медогляд. Потім позивачу надають новий висновок про стан здоров’я, і саме він тепер і буде братися до уваги. У спірних та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією.

Якщо оскарження в досудовому порядку не принесло позитивного результату – позивач може звернутися до суду.

При цьому суд не може скасувати рішення ВЛК за медичними показниками, бо це не входить в його компетенцію. Але суд може встановити порушення процедури проведення ВЛК та на цій підставі скасувати таке рішення. Також він може зобов’язати провести повторний медогляд та дообстеження військовослужбовця.

Нагадаємо, медогляди щодо придатності до служби у ЗСУ мають тривати не довше чотирьох днів.

2 листопада Міноборони заявило, що електронна черга на ВЛК вже доступна для всіх військових.