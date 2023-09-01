Данілов: імена лікарів ВЛК, які давали довідки про хибну непридатність, будуть оприлюднені публічно. Імена ухилянтів – теж

Це відбудеться після того, як їхню провину доведуть.

Результати перевірок військово-лікарських комісій будуть відомі через декілька тижнів. Перевірка вже почалася, її проводить Офіс омбудсмена.

Уже відомо, що деяким ухилянтам лікарі за хабарі виписували довідку про відсутність нирки. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав у ефірі телемарафону.

"Справа в тому, що вони не утруждалися, майже в 90% випадків буд один і той же діагноз. Все це буде підлягати перевірці в законний спосіб. Якщо людина дійсно непридатна – нема чого лякатися. Спокійно буде проведена документація, що ви перебували в стаціонарі, до цього хворіли", – сказав він.

Факти підробки документів на ВЛК виявляють щодня, зазначив Данілов. Коли їхня провина буде доведена, їхні імена оприлюднять.

"Якщо доводять відповідні органи, що було скоєно злочин, то всі імʼя і прізвища всіх цих лікарів будуть обовʼязково відомо. З прізвищами тих, хто отримав від них таку «допомогу»", – зазначив він.

Данілов зазначив, що необхідно точно визначити, де можуть використовуватися люди з обмеженою придатністю.

Нагадаємо, днями на засіданні РНБО було вирішено провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24.02.22 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями. Усіма випадками, коли рішення безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці.