Радбез доручив перевірити рішення ВЛК про непридатність до військової служби

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони. Основна тема засідання — військово-лікарські комісії.

Про це Зеленський написав у Телеграмі.

Як повідомив президент, на засіданні було вирішено провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24.02.22 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями. Усіма випадками, коли рішення безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці.

За результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії.

"Активізувати розширення можливостей проходити ВЛК в системі цивільних медичних закладів. На засіданні РНБО була представлена відповідна статистика щодо роботи областей в цьому напрямі. Деякі регіони забезпечили стовідсотковий результат розширення системи ВЛК на цивільні медичні заклади, у деяких регіонах таке розширення гальмується. В усіх регіонах України має бути забезпечено повне розширення роботи ВЛК на цивільні медичні заклади. Військове командування має повністю співпрацювати із цивільними медиками для розв’язання цього питання", - написав Зеленський.

Також було вирішено завершити процес повної цифровізації роботи ВЛК. Доручено переглянути систему визначення придатності до військової служби з тим, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

Кабінету Міністрів України доручено забезпечити належний рівень ефективності роботи ВЛК.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці викрили низку схем у роботі військово-лікарських комісій щодо ухилення від мобілізації.

Кабмін ухвалив рішення запровадити електронний документообіг під час та після проходження військово-лікарських комісій.