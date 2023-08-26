За "послуги" брали до $10 тисяч.

Служба безпеки України затримала під час оперативних заходів у Києві, Одесі та Харківській області чотирьох військових чиновників, які "допомагали" ухилянтам уникнути призову і втекти за кордон.

Про це йдеться на сайті СБУ.

За гроші посадовці пропонували військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

За "послуги" брали до $10 тисяч із однієї особи. Сума залежала від строків "вирішення питань" та фінансових можливостей "клієнтів".

У Києві, зокрема, піймали начальника районного військкомату та голову однієї з військово-лікарських комісій, які продавали фальшиві меддовідки про наявність важких діагнозів.

На Харківщині затримали керівника районного військкомату, який "заробив" на потенційних призовниках більш ніж 11 млн грн. До незаконної діяльності зловмисник залучив трьох посадовців місцевої лікарні, котрі за хабарі "знаходили" у військовозобов’язаних "проблеми зі здоров’ям", які ставали формальною підставою для зняття з військового обліку.

В Одесі кіберфахівці СБУ ліквідували корупційну схему, до організації якої причетний секретар місцевої військово-лікарської комісії. Він разом зі столичною адвокаткою і двома спільниками налагодили масштабний збут фальсифікованих документів про непридатність до військової служби.

Своїх клієнтів зловмисники підшукували по всій території України, а потім ставили їх на облік до одеського військкомату, щоб "списати" з військової служби.

Секретаря ВЛК та її спільників затримали "на гарячому". Їм оголосили підозри і вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, днями НАЗК виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення на 14 млн грн у заступника одеського воєнкома. А за даними ДБР, в Івано-Франківську фіктивно брали на “військову службу” родичів очільників міста та футболістів місцевого клубу.

Тим часом Нацпол провів понад 200 обшуків для документування корупційних схем ухилення від призову й вилучив понад 10 000 медичних справ громадян.