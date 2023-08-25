НАЗК виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення на 14 млн грн у заступника одеського воєнкома

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами моніторингу способу життя заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальника сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на понад 14 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Так, теща воєнкома, починаючи з 2020 року, придбала, а згодом продала два автомобілі: Mercedes-Benz GLE 43 AMG вартістю 2 млн грн та Mercedes-Benz GLS 350 вартістю 2,3 млн грн. Минулого року вона придбала ще й автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D. При реальній вартості автівки у 3,9 млн грн в укладеному договорі купівлі-продажу ціна авто вказана 5 тис. грн, що свідчить про приховування реальної вартості його набуття.

Восени минулого року вона також придбала житловий будинок та земельну ділянку під ним загальною вартістю понад 3 млн грн.

Мати Галушка минулого літа придбала автомобіль Toyota RAV-4 HYBRID вартістю понад 880 тис. грн та житловий будинок з земельною ділянкою за майже 1,7 млн грн, також не бувши фінансово спроможною на це.

Власником квартири в Одесі вартістю 563 тис. грн став і син воєнкома.

Позаминулої осені автомобіль Mazda CX-5 придбала й дружина воєнкома. В договорі купівлі-продажу зазначена вартість авто становить 50 тис. грн, хоча на інтернет-платформах середня ціна такого авто близько 1,3 млн грн, що також свідчить про заниження реальної вартості. Влітку 2023 року вона поповнила свій автопарк ще й Mercedes-Benz V-KLASSE вартістю понад 2,6 млн грн.

Крім зазначених покупок, з 2021 року воєнком разом з дружиною витратили майже 6 млн грн, що неспівставно більше, ніж вони могли отримати у законний спосіб. Вказані кошти вносилися на їхні банківські рахунки у готівковій формі через термінали на суми від 9 до 106 тис. грн.

Разом з тим НАЗК встановило, що у суб’єкта декларування та його близьких осіб, відсутні законні доходи для придбання вказаного майна.

НАЗК затвердило обґрунтований висновок стосовно Дениса Галушка та надіслало його до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Зазначимо, в кінці липня суд арештував майно, гроші та банківські рахунки колишнього одеського воєнкома Борисова та членів його сім’ї. Родичі Борисова спробували вивезти частину майна за кордон.

Нагадаємо, 23 срепня пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції повідомила, що поліція провела обшуки у військкоматах та ВЛК і вилучила понад 10 тисяч медичних справ. Діям службовців та цивільних осіб, які стали псевдохворими або отримали псевдоінвалідність, буде надана правова кваліфікація.

17 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про звільнення керівників обласних військкоматів.