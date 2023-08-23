Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Тисячі порізів
Тисячі порізів
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
На аеродромах "Сольці" та "Шайковка" знищені два Ту-22, - розвідка
На аеродромах "Сольці" та "Шайковка" знищені два Ту-22, - розвідка
ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих
ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
ГоловнаСуспільствоЖиття

Поліція провела обшуки у військкоматах та ВЛК і вилучила понад 10 тисяч медичних справ

"Діям службовців та цивільних осіб, які стали псевдохворими або отримали псевдоінвалідність, буде надана правова кваліфікація".

Поліція провела обшуки у військкоматах та ВЛК і вилучила понад 10 тисяч медичних справ
Фото: Нацполіція

У рамках проведення понад 200 обшуків для документування корупційних схем ухилення від призову Нацполіція вилучила понад 10 000 медичних справ громадян.

Про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

"За результатами проведення слідчих дій за місцем розташування МСЕК та ВЛК, у приміщеннях ТЦК та за місцем проживання причетних до «схем» осіб поліцейські вилучили понад 10 000 особових медичних справ, журнали реєстрації осіб, які пройшли та проходять комісії, тощо", - зазначається у повідомленні.

У НПУ наголосили, що всі вилучені матеріали будуть ретельно проаналізовані та буде перевірена законність їх одержання.

"Діям службовців та цивільних осіб, які стали псевдохворими або отримали псевдоінвалідність, буде надана правова кваліфікація", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що 22 серпня оперативники Департаменту стратегічних розслідувань разом з органами досудового розслідування Нацполіції та прокуратурою проводили по всій країні понад 200 обшуків у медзакладах і територіальних центрах комплектування. Причиною стали виявлені поліцейськими масштабні корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи цих установ.

За інформацією НПУ, за винагороду фігуранти проваджень допомагали громадянам з оформленням групи інвалідності чи визнанням їх тимчасово непридатними до служби, зокрема писали фіктивні історії хвороб, видавали незаповнені медбланки з усіма печатками та підписами, а також бланки повісток, вносили недостовірні відомості про стан здоровʼя до відповідних інформаційних баз тощо.

Ці дії дозволяли відтермінувати чи взагалі уникнути призову на військову службу.

Нагадаємо, 17 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про звільнення керівників обласних військкоматів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies