Поліція провела обшуки у військкоматах та ВЛК і вилучила понад 10 тисяч медичних справ

"Діям службовців та цивільних осіб, які стали псевдохворими або отримали псевдоінвалідність, буде надана правова кваліфікація".

У рамках проведення понад 200 обшуків для документування корупційних схем ухилення від призову Нацполіція вилучила понад 10 000 медичних справ громадян.

Про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

"За результатами проведення слідчих дій за місцем розташування МСЕК та ВЛК, у приміщеннях ТЦК та за місцем проживання причетних до «схем» осіб поліцейські вилучили понад 10 000 особових медичних справ, журнали реєстрації осіб, які пройшли та проходять комісії, тощо", - зазначається у повідомленні.

У НПУ наголосили, що всі вилучені матеріали будуть ретельно проаналізовані та буде перевірена законність їх одержання.

"Діям службовців та цивільних осіб, які стали псевдохворими або отримали псевдоінвалідність, буде надана правова кваліфікація", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що 22 серпня оперативники Департаменту стратегічних розслідувань разом з органами досудового розслідування Нацполіції та прокуратурою проводили по всій країні понад 200 обшуків у медзакладах і територіальних центрах комплектування. Причиною стали виявлені поліцейськими масштабні корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи цих установ.

За інформацією НПУ, за винагороду фігуранти проваджень допомагали громадянам з оформленням групи інвалідності чи визнанням їх тимчасово непридатними до служби, зокрема писали фіктивні історії хвороб, видавали незаповнені медбланки з усіма печатками та підписами, а також бланки повісток, вносили недостовірні відомості про стан здоровʼя до відповідних інформаційних баз тощо.

Ці дії дозволяли відтермінувати чи взагалі уникнути призову на військову службу.

Нагадаємо, 17 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про звільнення керівників обласних військкоматів.