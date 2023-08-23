Також є інформація про ураження БРПК "Бастіон" і радіолокаційних станцій ворога.

Сьогодні, 23 серпня, близько 10:00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф».

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це ― болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму.

Тим часом радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому Криму уразили БРПК "Бастіон" і радіолокаційні станції ворога.

"Свято. У Криму уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) "Бастіон". Він є одним із носіїв ракети "Онікс", якими росіяни завдають ударів по Україні. Також пошкоджено радіолокаційні станції. Всього було сім вибухів", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Нагадаємо, близько тижня тому СБУ організувала нічну атаку БпЛА на логістичнну базу російських військ неподалік Євпаторії. Відомо про десятки вбитих і поранених окупантів та безліч пошкодженої техніки.