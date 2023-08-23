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Під виглядом гуманітарного конвою росіяни можуть доставляти ракети в окупований Скадовськ, – Генштаб

Окупанти ймовірно готуються до ракетних атак на День Незалежності України.

Під виглядом гуманітарного конвою росіяни можуть доставляти ракети в окупований Скадовськ, – Генштаб
Окупанти у Скадовську. Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Росіяни можуть доставляти ракети для обстрілів підконтрольної Україні Херсонської області під виглядом гуманітарного конвою, який має прибути до окупованого Скадовська з Росії.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"До окупованого Скадовська на Херсонщині очікується прибуття гуманітарного конвою з РФ для незабезпечених громадян. Але, імовірно, що просто під прикриттям гуманітарного вантажу окупанти проводять доставку ракетних та артилерійських боєприпасів", – зазначив речник.

Він додав, що у середовищі російських окупантів та колаборантів у Скадовську обговорюють підготовку "привітань" для підконтрольних Україні територій Херсонської області.

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Нагадаємо, за минулу добу ворог обстріляв Херсонську міську територіальну громаду 13 разів та використав 78 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому та Комишанах. Внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ще четверо цивільних зазнали поранень різної ступені важкості.

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