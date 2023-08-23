Під виглядом гуманітарного конвою росіяни можуть доставляти ракети в окупований Скадовськ, – Генштаб

Окупанти ймовірно готуються до ракетних атак на День Незалежності України.

Росіяни можуть доставляти ракети для обстрілів підконтрольної Україні Херсонської області під виглядом гуманітарного конвою, який має прибути до окупованого Скадовська з Росії.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"До окупованого Скадовська на Херсонщині очікується прибуття гуманітарного конвою з РФ для незабезпечених громадян. Але, імовірно, що просто під прикриттям гуманітарного вантажу окупанти проводять доставку ракетних та артилерійських боєприпасів", – зазначив речник.

Він додав, що у середовищі російських окупантів та колаборантів у Скадовську обговорюють підготовку "привітань" для підконтрольних Україні територій Херсонської області.

Нагадаємо, за минулу добу ворог обстріляв Херсонську міську територіальну громаду 13 разів та використав 78 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому та Комишанах. Внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ще четверо цивільних зазнали поранень різної ступені важкості.