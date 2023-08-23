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Понтонні мости окупантів біля Чонгару навряд чи зможуть повністю витримати потік важкої техніки, - Міноборони Британії

Окупантам доводиться частково використовувати довгий об’їзд через Армянськ.

Понтонні мости окупантів біля Чонгару навряд чи зможуть повністю витримати потік важкої техніки, - Міноборони Британії
Фото: скріншот

Станом на середину серпня 2023 року російські війська продовжували наводити понтонні мости на пунктах пропуску «Чонгар» і «Генічеськ» на межі півдня України з окупованим Кримом, повідомляє Міноборони Великої Британії. 

Обидва опорні мости зазнали пошкоджень від українських високоточних ударів на початку серпня 2023 року.

Зазначається, що понтонні мости навряд чи зможуть повністю витримати потік важкої техніки, що перевозить боєприпаси та зброю на фронт.

Через це російські сили вимушені частково покладатися на об’їзний шлях через Армянськ на півночі Криму. Це додає додаткових труднощів логістичній мережі Росії на півдні.

Нагадаємо, 29 липня ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту. Речниця координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначала, що робота була проведена "філігранно, точно і влучно".

Раніше Гуменюк повідомила, що росіяни досі не відновилися після ударів по Чонгару ракетами Storm Shadow, які відбулися 22 червня.

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