Учора ворог обстрілював три райони Харківщини, поранена жінка

Учора близько 20:30 вечора ворог завдав удару двома ракетами (попередньо С-300) по селищу Чкалівське Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, зафіксовано влучання двох ракет поряд з адмінбудівлею, в якій знаходяться будинок культури, кафе, селищна рада та спортивна зала. Будівля пошкоджена.

Протягом минулої доби з артилерії, мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював населені пункти Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" села Шийківка Ізюмського району пошкоджено 5 приватних будинків. Зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 65 років.

У селі Чернещина Ізюмського району пошкоджені приватні будинки. У селі Новосергіївка Ізюмського району та Глушківка Куп'янського району через ворожі обстріли сталися пожежі в полях.

Тривають роботи з розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 7,5 га території та знешкодили 57 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, у Куп‘янському районі Харківщини триває обов’язково евакуація населення. Станом на 21 серпня вивезли майже 600 людей, серед них 153 дитини.