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Друга лінія оборони РФ на Запоріжжі може бути слабшою за першу, - ISW

У Росії, ймовірно, не вистачає оперативних резервів.

Друга лінія оборони РФ на Запоріжжі може бути слабшою за першу, - ISW
Ілюстративне фото
Фото: скріншот відео телеканалу TF1

Успіхи ЗСУ в районі села Роботине Запорізької області наближають українські сили до другої лінії оборони РФ, яка може бути слабшою за першу, повідомляє Deutsche Welle із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни. 

У Росії, ймовірно, не вистачає оперативних резервів: всі війська РФ, помічені в районі Роботиного, вже зазнали втрат в оборонних боях, а про якісь свіжі сили на другій лінії оборони невідомо.

Аналітики інституту вважають, що тактика ЗСУ з наступом одразу на кількох ділянках фронту дає плоди, не даючи російському командуванню можливості перекидати резерви. Таким чином, критика України за ведення наступу на декількох напрямках і заклики зосередити всі наявні резерви на одному напрямку безпідставна. 

Нагадаємо, сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони мали успіх в районі Новопрокопівки на Запоріжжі. Новопрокопівка знаходиться південніше Роботиного, у яке нещодавно зайшли ЗСУ. Наступ Збройних сил на Мелітопольському напрямку триває.

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