Друга лінія оборони РФ на Запоріжжі може бути слабшою за першу, - ISW

Успіхи ЗСУ в районі села Роботине Запорізької області наближають українські сили до другої лінії оборони РФ, яка може бути слабшою за першу, повідомляє Deutsche Welle із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни.

У Росії, ймовірно, не вистачає оперативних резервів: всі війська РФ, помічені в районі Роботиного, вже зазнали втрат в оборонних боях, а про якісь свіжі сили на другій лінії оборони невідомо.

Аналітики інституту вважають, що тактика ЗСУ з наступом одразу на кількох ділянках фронту дає плоди, не даючи російському командуванню можливості перекидати резерви. Таким чином, критика України за ведення наступу на декількох напрямках і заклики зосередити всі наявні резерви на одному напрямку безпідставна.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони мали успіх в районі Новопрокопівки на Запоріжжі. Новопрокопівка знаходиться південніше Роботиного, у яке нещодавно зайшли ЗСУ. Наступ Збройних сил на Мелітопольському напрямку триває.