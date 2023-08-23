На Донеччині загинув депутат Київради Сергій Ільницький

У боях під Курдюмівкою у Донецькій області загинув депутат Київради від "ЄС" Сергій Ільницький.

Про це повідомляє сайт "Європейської Солідарності".

"Велика втрата для всіх нас. Загинув друг, депутат Київської міської ради від «ЄС» Сергій Ільницький. Воював за наш український Донбас ще з 2014 року. Там і загинув, на Донбасі, під Курдюмівкою", – повідомив у Facebook лідер "ЄС" Петро Порошенко.

Фото: "ЄС"

Нагадаємо, перший заступник командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ої ОМБр, полковник Сергій Ільницький (позивний Сокіл) став депутатом Київради від партії "Європейська Солідарність" у квітні 2023 року.

Сергій Ільницький від самого початку бойових дій був на фронті. Ветеран Збройних сил України, учасник АТО, полковник у відставці, він пішов добровольцем служити на фронт за прикладом свого сина-госпітальєра. Як кадровий військовий став начальником штабу УДА. Кавалер ордена "За заслуги".