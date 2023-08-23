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Нардеп від "Слуги народу" Олександр Копиленко потрапив у важку ДТП

Депутат і двоє дітей з іншої машини перебувають у лікарні.

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Копиленко потрапив у важку ДТП
Фото: lv.npu.gov.ua

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Копиленко потрапив в серйозну ДТП за участю трьох автомобілів.

Про це повідомляють Рух Чесно, Українська правда та Поліція Львівської області.

Зазначається, що зараз в лікарні перебувають депутат та двоє дітей з іншої машини.

Джерела у правоохоронних органах повідомили Українській правді, що мова йде про ДТП, що сталося учора на автодорозі Київ-Чоп.

У вівторок 22 серпня близько 15:30 зіткнулися три автомобілі: "Тойота Кемрі", яким керував 36-річний житель Ужгорода, "Кіа Спортейдж", якою керувала мешканка Волинської області віком 23 роки, та "Тойота РАВ 4", за кермом якого перебував 42-річний мешканець Червоноградського району.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали 62-річний пасажир "Тойоти Кемрі" та двоє малолітніх дітей: 10-річний хлопчик та дівчинка віком 12 років – пасажири "Кіа Спортейдж". Вони доставлені у лікарню. Інформація щодо діагнозів уточнюється, зазначили в Поліції Львівської області

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Нагадаємо, на Вінниччині внаслідок зіткнення ВАЗу з вантажівкою загинули 12 людей, у тому числі 6 дітей. Дорожньо-транспортна пригода сталась поблизу с. Бродецьке Хмільницького району ввечері 22 серпня.

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