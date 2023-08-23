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На Вінниччині внаслідок зіткнення ВАЗу з вантажівкою загинули 12 людей, у тому числі 6 дітей

Поліція затримала водія вантажівки.

На Вінниччині внаслідок зіткнення ВАЗу з вантажівкою загинули 12 людей, у тому числі 6 дітей
Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

На Вінниччині внаслідок зіткнення ВАЗу з вантажівкою загинули 12 людей, у тому числі 6 дітей. 

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Вінницькій області. 

Дорожньо-транспортна пригода сталась поблизу с. Бродецьке Хмільницького району 22 серпня о 19.28.

За попередньою інформацією слідства, в результаті зіткнення ВАЗу із вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та 11 його пасажирів, серед яких 6 дітей віком від 2 до 12 років.

42-річний водій вантажівки затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення причин та обставин аварії.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди зі тяжкими наслідками розслідується кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. 

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у липні на Полтавщині внаслідок зіткнення автобусу і легковика загинуло двоє людей. Ще 10 отримали травми.

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