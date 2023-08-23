ВАКС націоналізував активи російського олігарха Молчанова у справі про фінансування війни

Йдеться про статутний капітал ТОВ «Аерок» на 437,5 млн грн, 24 обʼєкти майна на Київщині та Львівщині, грошові кошти на рахунках і готову продукцію.

Вищим антикорупційним судом задоволено позов Міністерства юстиції України та стягнуто в дохід держави належні російському олігарху активи – ТОВ «Аерок», яке входить до групи компаній «Група ЛСР» (РФ).

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Рішенням суду націоналізовано статутний капітал товариства на 437,5 млн грн, 24 обʼєкти майна на Київщині та Львівщині, грошові кошти на рахунках і вилучену готову продукцію.

Підставою для націоналізації активів російського олігарха стали матеріали кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, ТОВ «Аерок» входить до складу групи компаній «Група ЛСР» власником якої є російський мільярдер Андрій Молчанов. Це товариство - один із найбільших виробників продукції з газобетону, бетону. Воно постачає бетоноконструкції для будівництва житлових та промислових об’єктів.

Група компаній «Група ЛСР» сприяє веденню агресивної війни, сплачуючи податки і збори до державного бюджету РФ у значних обсягах. Також вона бере активну участь в іпотечних програмах із забезпечення житлом учасників так званої СВО, інвестує в будівництво житла для військовослужбовців держави-агресора.

Нагадаємо, за матеріалами СБУ арештували бізнес-активи російських олігархів на майже 190 млрд грн. Це показник за 2022-2023 роки.