​СБУ організувала нинішню нічну атаку БпЛА на логістичнну базу російських військ неподалік Євпаторії, – джерела

Наразі відомо про десятки вбитих і поранених окупантів та безліч пошкодженої техніки.

З’явились деталі сьогоднішньої нічної атаки БпЛА на російських окупантів у Криму.

Як розповіли джерела LB.ua в СБУ, яка й організувала "бавовну", 17 дронів атакували логістичну базу російських військ неподалік Євпаторії.

Військова контррозвідка спецслужби потужно відпрацювала по наметовому містечку ворога, стоянках автомобільної техніки і паливозаправникам.

Наразі точний масштаб пошкоджень уточнюють. Проте за попередніми даними мова йде про десятки вбитих і поранених окупантів та безліч пошкодженої техніки.

Нагадаємо, росіяни заявляли, що нібито всі безпілотники збили. За інформацією місцевих пабліків, вибухи лунали в Новоозерному, де окупанти розмістили велику кількість військової техніки.

10 серпня російське Міноборони повідомило про атаку дронів на Крим і Москву.