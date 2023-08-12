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13 ракет "Кинджал" збила українська ППО, починаючи від травня, - речник Повітряних Сил

Також українські захисники збили понад 20 балістичних ракет, зокрема "іскандерів" та С-400.

13 ракет "Кинджал" збила українська ППО, починаючи від травня, - речник Повітряних Сил
речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Фото: mil.in.ua

Українська протиповітряна оборона збила загалом 13 аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал".

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в етері "Українського радіо".

"Уже не один "Кинджал" знищено протиповітряною обороною України. 16 травня — 6 ракет, 16 червня — теж 6, і зараз маємо ще одну (11 серпня - Ред.). Тобто це вже 13 "кинджалів" були збито Протиповітряною обороною України. Додайте до них ще понад 20 збитих балістичних ракет, зокрема "іскандери" та С-400. Враховуючи, що "Кинджал" рухається у небі на величезній швидкості, понад 7 тисяч кілометрів на годину, то часу на його ліквідацію небагато", - сказав Ігнат.

Речник Повітряних Сил зазначив, що окупанти щомісяця виготовляють близько 100 ракет різних типів. Запас "кинджалів" у РФ відносно невеликий.

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Нагадаємо, 11 серпня Росія атакувала цими ракетами Івано-Франківщину. Внаслідок ракетного удару російських терористів загинула дитина, є травмовані. Юрій Ігнат повідомляв, що ворог цілився у пілотів, які освоюватимуть винищувачі F-16.

На початку травня командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що ПС збили російську ракету "Кинджал" у небі Київщини за допомогою установки Patriot.

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