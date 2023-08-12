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У Бучі біля Києва перша церква перейшла до ПЦУ

Присутні проголосували за звернення до Зеленського та Верховної Ради щодо заборони УПЦ МП.

У Бучі біля Києва перша церква перейшла до ПЦУ
Фото: Бучанська міськрада

Мешканці Бучі, що розташована біля Києва, проголосували за перехід Церкви Почаївської ікони Божої Матері з Московського патріархату до Православної церкви України.

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

"Сьогодні, 12 серпня, на Київській площі відбулися релігійні збори міста, на яких більшістю голосів бучанців було прийняте рішення щодо переходу Церкви Почаївської ікони Божої Матері УПЦ (МП) до Православної церкви України", - ідеться в повідомленні.

За даними лічильної комісії, з 348 присутніх, "За" перехід проголосувало 337 людей. Проти було 11.

Зазначається, що також на зборах присутні проголосували за звернення до президента Володимира Зеленського та Верховної Ради щодо заборони УПЦ МП на території України.

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Нагадаємо, що суд зобов'язав УПЦ МП звільнити приміщення Михайлівської церкви у Київській області.

Також Господарський суд Хмельницької області зобов'язав повернути будівлю Здвиженської церкви з користування УПЦ МП.

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