​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
У Покровську внаслідок російської ракетної атаки загинули 7 людей, 82 отримали поранення (оновлено)
У Покровську внаслідок російської ракетної атаки загинули 7 людей, 82 отримали поранення (оновлено)
Ексголова МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі, переїхала в Росію
Ексголова МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі, переїхала в Росію
ЗСУ наступають південніше міста Бахмут, − Генштаб
ЗСУ наступають південніше міста Бахмут, − Генштаб
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
ГоловнаЕкономікаДержава

Міста Буча і Саннес (Норвегія) стали партнерами

Це перша співпраця із норвезьким муніципалітетом у Київській області.

Міста Буча і Саннес (Норвегія) стали партнерами
Фото: Faccebook/Anatolii Fedoru

Норвезьке місто Саннес стало партнером Бучі, що на Київщині.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук, який підписав угоду про співпрацю з мером Саннеса Стенлі Віраком.

"З новими партнерами обговорили плани співробітництва у сфері культури, освіти та обміну молоддю. Колеги також поділяться досвідом норвезьких муніципалітетів у напрямку екології та енергоефективності", - розповів Федорук.

Він додав, що це перша співпраця з норвезьким муніципалітетом в Київській області й перше скандинавське місто-партнер для Бучі. 

Крім Вірака, до Бучі прибули виконавчий директор муніципалітету Саннес Боділ Сівертсен й мери норвезьких міст Сокндаля та Еґерсунда.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, раніше офіційним містом-партнером міста Бучі став Дюнкерк (Франція). До цього Буча підписала декларацію про дружбу з польським Катовіце.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies