Міста Буча і Саннес (Норвегія) стали партнерами

Це перша співпраця із норвезьким муніципалітетом у Київській області.

Норвезьке місто Саннес стало партнером Бучі, що на Київщині.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук, який підписав угоду про співпрацю з мером Саннеса Стенлі Віраком.

"З новими партнерами обговорили плани співробітництва у сфері культури, освіти та обміну молоддю. Колеги також поділяться досвідом норвезьких муніципалітетів у напрямку екології та енергоефективності", - розповів Федорук.

Він додав, що це перша співпраця з норвезьким муніципалітетом в Київській області й перше скандинавське місто-партнер для Бучі.

Крім Вірака, до Бучі прибули виконавчий директор муніципалітету Саннес Боділ Сівертсен й мери норвезьких міст Сокндаля та Еґерсунда.

Нагадаємо, раніше офіційним містом-партнером міста Бучі став Дюнкерк (Франція). До цього Буча підписала декларацію про дружбу з польським Катовіце.