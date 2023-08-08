Українські аграрії намолотили майже 16,6 млн тонн зерна, - Шмигаль

Він наголосив, що Україна потребує більше засобів ППО, щоб краще прикрити порти.

У рамках збору нового врожаю українські аграрії намолотили майже 16,6 млн тонн зерна, найбільше - в Миколаївській та Одеській областях.

Про це повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Урядовий портал.

"Завдяки самовідданості українських аграріїв ми збираємо другий урожай воєнного часу. За цими цифрами в мільйони тонн зерна стоїть щоденна важка праця десятків тисяч людей, які часто ризикують своїм життям", - сказав він.

Шмигаль наголосив, що синергія в роботі між бізнесом і державою дає чітке розуміння, що продовольства вистачить і для внутрішніх потреб України, і на експорт.

"Україна й надалі буде одним із ключових гарантів глобальної продовольчої безпеки. У цьому розраховуємо на солідарність наших партнерів", - зазначив прем'єр-міністр.

Він наголосив, що Україна потребує більше засобів ППО, щоб краще прикрити порти, а особливо - дунайський портовий кластер. Також Україні потрібні стійкі сухопутні логістичні шляхи з високою пропускною спроможністю.

За його словами, підтримка аграріїв є і буде пріоритетом уряду. Насамперед це стосується доступу до пільгових кредитів та грантів. Він уточнив, що за програмою "5-7-9" у січні-липні держава видала 27,6 млрд грн кредитних коштів. Загалом за всіма кредитними програмами 9,5 тис. аграрних підприємств України отримали 45,5 млрд грн банківських кредитів. Серед учасників держпрограм лідирують аграрії Вінниччини, Одещини та Київщини.

Нагадаємо, що Польща закликала Європейський Союз допомогти збільшити пропускну спроможність портів, щоб дозволити більше постачання українського зерна через Балтійське море.