"Нафтогаз Ойл Трейдинг" направила свою позицію АРМА щодо управління АЗС Glusco

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" просить АРМА діяти винятково на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" зазначає, що ефективно та прозоро управляє мережею АЗС Glusco, а дії АРМА щодо припинення договорів управління є неправомірними. Свою позицію з обґрунтуванням компанія направила АРМА 7 серпня 2023 року.

Про це АЗК U.GO. повідомляє у Facebook.

У "Нафтогаз Ойл Трейдинг" зазначають, що припинення договорів відбулося з численними юридичними порушеннями, а перевірка проводилась неналежним чином. Також у позиції йдеться, що дії АРМА ставлять під загрозу збереження речових доказів у кримінальному провадженні проти Віктора Медведчука та можуть призвести до значних штрафних санкцій.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" звертає увагу, що компанія за рахунок власних коштів забезпечує збереження активів, інформації та майна, що виступають речовими доказами у кримінальному провадженні. АРМА та ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" є учасниками процедури погодження економічної концентрації, розгляд справи про яку ще триває.

У заяві компанії йдеться, що до моменту погодження подальших дій щодо дотримання положень антимонопольного законодавства України, будь-які дії щодо зміни управителя є неправомірними та можуть призвести до значних штрафних санкцій.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" просить АРМА діяти виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Компанія закликає АРМА скасувати/відкликати листи про односторонню відмову від договорів управління активами та надати можливість "Нафтогаз Ойл Трейдинг" подати обґрунтовані письмові пояснення та документи, що їх підтверджують, на підставі висновків за результатами контролю у формі камеральної перевірки.

У "Нафтогазі" також просять АРМА повідомити про дату та місце засідання відповідного органу АРМА, який буде розглядати надані пояснення та документи "Нафтогаз Ойл Трейдинг" та забезпечити можливість участі представників компанії у цьому засіданні, а також залучити до засідання представників Міненерго та Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, 4 серпня ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" заявило, що ефективно та прозоро управляє мережею заправок GLUSCO у відповідь на рішення АРМА розірвати з ним договір.

Директор ТОВ Володимир Бичков зазначив, що товариство готує звернення до Кабінету міністрів щодо незаконності розірвання Агентством договорів управління активами. А тим часом буде виконувати ці договори до моменту вирішення спірних питань.