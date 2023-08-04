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Жителі Херсонщини і Миколаївщини отримають виплати за втрачені врожаї через теракт на Каховській ГЕС

Загалом уряд виділяє областям 271 млн грн.

Жителі Херсонщини і Миколаївщини отримають виплати за втрачені врожаї через теракт на Каховській ГЕС
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів ухвалив рішення передбачити компенсації жителям Херсонської та Миколаївської областей за втрачені врожаї через теракт росіян на Каховській ГЕС.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Внаслідок підриву греблі багато ділянок підтопило й люди втратили свої городи та врожай. Будемо допомагати. Передбачаємо виплати в розмірі 3300 грн за втрачений врожай овочів на кожній сотці земельної ділянки приватного городу", - сказав Шмигаль.

Він додав, що максимальна сума допомоги за втрачений врожай становитиме до 100 тисяч грн. 

Загалом КМУ виділяє областям 271 млн грн.

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Нагадаємо, минулого місяця Шмигаль повідомив, що Миколаївська область отримає понад 340 млн грн на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС. Опісля стало відомо, що з бюджету Херсонської області мають почати виплату грошової допомоги постраждалим жителям.

Тим часом Сербія заявила, що надасть гуманітарну допомогу Україні для подолання наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Нова допомога включатиме ліки й інші товари, призначені для мешканців постраждалих територій Херсонщини. Також вони зможуть отримати тимчасовий захист у Сербії.

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