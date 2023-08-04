Жителі Херсонщини і Миколаївщини отримають виплати за втрачені врожаї через теракт на Каховській ГЕС

Кабінет Міністрів ухвалив рішення передбачити компенсації жителям Херсонської та Миколаївської областей за втрачені врожаї через теракт росіян на Каховській ГЕС.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Внаслідок підриву греблі багато ділянок підтопило й люди втратили свої городи та врожай. Будемо допомагати. Передбачаємо виплати в розмірі 3300 грн за втрачений врожай овочів на кожній сотці земельної ділянки приватного городу", - сказав Шмигаль.

Він додав, що максимальна сума допомоги за втрачений врожай становитиме до 100 тисяч грн.

Загалом КМУ виділяє областям 271 млн грн.

Нагадаємо, минулого місяця Шмигаль повідомив, що Миколаївська область отримає понад 340 млн грн на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС. Опісля стало відомо, що з бюджету Херсонської області мають почати виплату грошової допомоги постраждалим жителям.

Тим часом Сербія заявила, що надасть гуманітарну допомогу Україні для подолання наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Нова допомога включатиме ліки й інші товари, призначені для мешканців постраждалих територій Херсонщини. Також вони зможуть отримати тимчасовий захист у Сербії.