Постраждалим від підриву росіянами Каховської ГЕС незабаром почнуть виплачувати допомогу

Незабаром ці родини отримають по 5 тис. гривень.

Невдовзі з бюджету Херсонської області почнеться виплата грошової допомоги жителям, які постраждалі через підрив Каховської ГЕС.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Сьогодні влада Херсонщини ухвалила рішення щодо 243 заяв від людей, чиї оселі пошкодила “велика вода”.

Незабаром ці родини отримають по 5 тис. гривень.

Всього подано 968 заяв, які мають розглянути найближчим часом.

Для того, щоб звернутись за допомогою, постраждалі мешканці Херсонщини мають подати пакет документів до органів соцзахисту населення.

Нагадаємо, у Херсоні та на Миколаївщині 95% проб ґрунту відповідають гігієнічним вимогам. У 5% проб, відібраних в районі річкового порту Херсона, зафіксовані перевищення за паразитологічними показниками.