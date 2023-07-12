Росіяни почали грабувати музеї українських шкіл, - ЦНС

Нові музеї створюють, наприклад на честь уродженця краю, який служив в НКВС.

Російські окупаційні адміністрації почали так звану перевірку шкільних музеїв на окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними центру, росіянами перевірка подається як "моніторинг шкільних музеїв". Її нібито виконують активісти путінської партії "Єдина Росія". Однак насправді перевірку здійснюють колаборанти з окупаційних адміністрацій під наглядом співробітника ФСБ. Їх головним завданням є вилучення української символіки, літератури, якщо така досі залишилась.

Водночас нові музеї створюють, наприклад на честь уродженця краю, який воював в Другій Світовій, або служив в НКВС чи був ідейним комуністичним діячем.

"По суті окупанти уніфіковують усі шкільні музеї окупованого півдня, аби ті нічим не відрізнялася від умовного музею школи десь у Барнаулі. Таким чином це є елемент як пропаганди серед дітей, так і ще один метод знищення української ідентичності в регіоні", - заявили в ЦНС.

Нагадаємо, що окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях України обіцяє гроші за отримання російських паспортів підлітками.