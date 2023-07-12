У Запоріжжі 12 липня, близько 12:30, пролунав вибух, внаслідок якого постраждали люди. За оновленими даними від ОВА станом на ранок, кількість поранених зросла до 21 (вісім із них – діти).

Спершу було відомо про шістьох поранених. Перші дані про вибухи повідомило Суспільне із посиланням на першого заступника міського голови Запоріжжя Олександра Власюка.

"Зараз ведуться слідчі дії. Уламки поки що невідомого військового об'єкта. Є повідомлення про 6 постраждалих, 3 госпіталізовано, одна з яких дитина на обстеженні. Одна жінка з рваною раною ноги, інші – осколкові середньої і легкої важкості", – повідомив Власюк.

Росіяни поцілили в паркову зону.

Оновлення 16.58. Керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив про 18 травмованих. Серед них – шестеро дітей. Все це наслідки падіння невстановленого ворожого літального об'єкта в спальному районі обласного центру.

"Наразі відомо про 9 жінок та 3 чоловіків, які отримали ушкодження на відкритій території. Крім того, 6 дітей отримали травми різного ступеню тяжкості. Після надання першої медичної допомоги 4 дорослих та 1 дитина направлені на амбулаторне лікування", – сказав Малашко.

Він додав, що фахівці працюють на місці, тому закликав жителів бути обачними та не чіпати уламки, які ще можуть бути небезпечними.

Пізніше директор обласної дитячої лікарні Борзенко повідомив журналістам, що через вибух у Запоріжжі травмовані п'ятеро дітей віком від 1 до 17 років, їхній стан не важкий.

Нагадаємо, за добу Росія била по 10 областях України. Під ворожим вогнем були Чернігівська, Черкаська, Сумська, Луганська, Миколаївська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська і Донецька області.