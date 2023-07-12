За добу Росія била по 10 областях України

Черкаську область уночі ворог атакував "шахедами". Є влучання в один із об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Унаслідок влучання виникла пожежа, її ліквідували. Двох потерпілих із опіками доправили до лікарні. Обстеження території триває. Дані щодо наслідків уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській за добу було два обстріли (17 вибухів). Били мінометами по Сновській та Новгород-Сіверській громаді. Без жертв та руйнувань.

У Сумській вночі та зранку ворог здійснив шість обстрілів, зафіксовано 29 вибухів. Обстріляно Білопільську та Хотінську громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Зафіксовано 225 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Дружбівська, Шалигинська, Білопільська, Глухівська, Есманська, Хотінська громади. Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (15 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів залишилось без світла 370 абонентів. Внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено цивільні будівлі.Хотінська громада: ворог бив з мінометів (шість вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено ЛЕП.

У Запорізькій ворог здійснив 69 обстрілів 16 прифронтових населених пунктів. Артилерійські удари прийшлися по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Малій Токмачці, Єгорівці, Малинівці, Степногірську, тричі атаковані авіабомбами Оріхів та Преображенка, з ракетних систем залпового вогню ворог гатив по Оріхову, Новодарівці, Червоному. Наразі зафіксовано 43 повідомлення про руйнування цивільних об'єктів. Під час артилерійської атаки по житловому кварталу Гуляйполя 85-річний чоловік отримав важкі травми. Його оперативно доправили до найближчого медичного закладу, але, на жаль, врятувати пораненого не вдалося.

У Луганській минулої доби дісталося Новоселівському, що біля Сватового, і Білогорівці, розташованій у протилежному боці нашої ділянки фронту, а також Невському. Вночі противник вдарив із реактивної системи залпового вогню. В селі зафіксовані чергові руйнування.За добу противник здійснив 107 обстрілів (536 снарядів). Загарбники на окупованих територіях знаходять нові способи примусової мобілізації. Відучора співробітники "гибдд" почали вилучати водійські посвідчення в чоловіків, які не мають у військовому квитку позначки про перебування на військовому обліку. Повернення посвідчення відбувається лише після явки до військкомату.

У Харківській протягом доби окупанти обстріляли з артилерії близько 15 прикордонних населених пунктів Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп‘янського районів. Внаслідок обстрілу села Вишневе горіло складське приміщення з насінням соняшника. Жертв та постраждалих немає. Також вчора ворог завдав удару керованою авіаційною бомбою по Кучерівці Куп'янського району. Пошкоджено чотири приватних будинки, поранення зазнав 74-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. Ввечері окупанти обстріляли Хатнє. Пошкоджено будівлю клубу.

У Донецькій за минулу добу окупанти здійснили 17 обстрілів: РСЗВ "Смерч", "Град", артилерія, міномет. Обстріляли Авдіївку, Часів Яр, Велику Новосілку, Щербинівку, Юрківку, Пречистівку, Богоявленку, Торецьк. Пошкоджено 20 об’єктів: 16 житлових будинків, господарська будівля ТОВ "Агротіса", господарча споруда, гараж, цивільний автомобіль. За добу на Донеччині: четверо поранених.

У Миколаївській вчора ворог завдав артилерійського обстрілу по Очакову, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Відбулося займання господарчої споруди. Пожежу оперативно приборкано. Постраждалих немає. Також вчора ворог обстріляв Куцурубську громаду. Внаслідок влучань відбулося займання сухої трави на присадибних ділянках. Пожежу ліквідовано. Без постраждалих.

У Дніпропетровській від вечора ворог обстріляв Нікопольський район шість разів. Агресор атакував з дрону і важкої артилерії. Влучив по Марганецькій громаді та Нікополю. Люди неушкоджені. Наслідки з'ясовуються, рятувальники обстежують територію.

У Херсонській за добу противник здійснив 67 обстрілів (313 снарядів), з них по Херсону – пʼять артилерійських обстрілів (21 снаряд). Ворог влучив у райони 23 населених пунктів області, будівлю гуманітарного штабу та житлові будинки в Херсоні, споруду водонапірної башти Михайлівки. У місцях обстрілів сталися пожежі. Через обстріл постраждали мирні люди.Серед них – 8-річний хлопчик, у якого діагностували поранення середнього ступеня тяжкості. На момент ворожого удару він знаходився на подвірʼї будинку. У 68-річного чоловіка – важкі поранення. Двоє людей, 56-річна жінка та 52-річний чоловік, дістали поранення середнього ступеня тяжкості. Ще один чоловік постраждав у Кіндійці. Усіх потерпілих шпиталізували.Також окупанти вдарили з "Градів" по Софіївці Станіславської громади. В результаті обстрілу загинула 65-річна жінка. Загалом за добу через російську агресію одна людина загинула, пʼятеро дістали поранення.